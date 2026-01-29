ナポリの指揮官アントニオ・コンテはCLリーグフェーズ第8節チェルシー戦の後、試合日程に関する怒りをぶちまけた。昨シーズンセリエAを制したナポリは、今シーズンCLで思うように結果を残せず、最終節を25位で迎えた。24位以内に入れば、プレイオフへ進出することができたが、ナポリはチェルシーに2-3の惜敗。最終的に8試合の戦績は2勝2分4敗のナポリは36チーム中30位でフィニッシュ。CLでは最後まで状況を好転させることができず