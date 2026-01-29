北海道せたな町の漁港を１月２９日朝に出港した漁船が遭難したかもしれないと通報がありました。漁船には男性４人が乗っているとみられ、海上保安庁が捜索を続けています。遭難した可能性があるのは、ひやま漁協所属の「第二十八八重丸」です。 午前７時半ごろ、せたな町の鵜泊漁港を出港しましたが、乗組員の家族が午後１時半ごろ、「乗組員と連絡がとれず、遭難したかもしれない」と海上保安庁に通報しました。函館海上