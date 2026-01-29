12月に名古屋市緑区で起きた殺人未遂事件で、被害に遭ったと申告した男性のウソだったことがわかりました。緑区の滝ノ水中央公園前の路上で12月28日、軽自動車の中で配送業の男性(35)がナイフが刺さった状態で見つかり、警察が殺人未遂事件として捜査していました。男性は全治2週間ほどの重傷で、「車外に出たところ、後ろから突然襲われた」と説明していましたが、警察は29日、男性(35)による虚偽の申告だったと発表しまし