Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２９日、藤枝市内でキックオフパーティーを開催した。スポンサーや行政関係者を招待し、今季就任した槙野智章監督（３８）や選手ら約２５０人が出席した。あいさつに立った槙野監督は、支援への感謝を述べたうえで、「最初の就任会見でも申し上げましたが、今年はチームが生まれ変わる変化の年だと思っています。選手たちにはミーティングで伝えましたが、日常を変え、基準を変えることが大事です。選手だけ