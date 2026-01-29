11歳、9歳の2人の娘とともにマレーシアに移住中のタレントの優木まおみ（45）が29日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。大学院を受験する意向を明かした。この日は3日ぶりのトレーニング姿を投稿。また「今日は夕方17時くらいまで（子供たちと会うまで）一言も日本語話さなかったなあ。それがだいぶ普通になってきたのが不思議」と現地の生活に馴染んできた様子をつづった。さらに「このまま大学院受験まで