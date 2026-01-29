1月29日、日本気象協会は、今シーズン1回目となる桜の開花予想を発表しました。 【写真を見る】【桜の開花予想】トップは東京・福岡で3月21日全国で平年並みか早い予想＜主な地点の開花予想日掲載＞ 今年の桜の開花は、西日本でおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早い予想です。 東京と福岡が全国トップ 今年の桜の開花は、3月21日に福岡市と東京都千代田区からスタートする見込み