衆院選の投開票日まで、あと10日です。 1月29日、参政党の神谷宗幣代表が熊本入りし、減税を実現すると訴えました。 JR熊本駅前でマイクを握った神谷代表は「解散前の多党化の状況を継続すべき」と訴えました。 参政党 神谷宗幣 代表「参政党は減税と積極財政で地方を元気にします。国民の中間層です、富裕層ではありません。中間層の暮らしを立て直す」 「今回は日本のターニングポイントです。今までの政治に戻してし