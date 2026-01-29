卓球の全日本選手権ダブルスは29日、愛知県の豊田市総合体育館で開幕し、混合は松島輝空、張本美和組（木下グループ）が初戦の2回戦に勝ち、3回戦に進んだ。男子は吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）田添健汰（木下グループ）組、女子は張本美、長崎美柚（神奈川）組などが3回戦へ勝ち進んだ。