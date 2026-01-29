女子ゴルフの寺岡沙弥香（23＝フリー）が29日、都内で行われたミズノの新製品発表会に出席した。寺岡は24年プロテストでトップ合格。ルーキーとして臨んだ昨年はヨネックス・レディースで3位、NEC軽井沢72で2位に入るなど優勝争いを経験した。初優勝にはあと一歩届かずメルセデスランク54位でシードも逃したが、今季前半戦の出場権を確保し「シードをゲットできなかったのは結構悔しいけど、全体的に楽しかった。何とか前半