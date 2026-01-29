浜松市で昨年3月、小学生の自転車の列にトラックが突っ込み女児4人が死傷した事故で、静岡地検浜松支部は29日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）の罪で、運転していた農業の古橋昭彦氏（79）＝同市＝を在宅起訴した。同法の過失致死傷容疑で送検されたが、持病の影響で意識障害に陥り、正常な運転が困難になる恐れがあったと判断した。起訴状などによると、昨年3月24日午後、浜松市中央区でトラックを運転中、発作で意