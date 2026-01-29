２０１４年のサマースプリントシリーズを制したリトルゲルダを母に持つサトノフレイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が２月１日の東京５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューする。当初は２週前の中山でデビュー予定だったが除外。翌週の京都は荒れた馬場を避け、ここに照準を絞っていた。１月８日はＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９を出すなど、早い段階から動きのよさが目を引いている。友道調教師