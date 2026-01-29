「酒処鍋小屋」の開場前から行列ができていた＝横浜赤レンガ倉庫冬本番の厳しい寒さが続き、スパイスや柑橘類の香りを効かせた「アロマ系」の汁物が人気だ。デジタル化が進む反動で五感を刺激する食事を求めている、という分析も。立ち上る湯気と香りに誘われ、トレンドを探った。街頭で舌戦が繰り広げられる今冬、こちらは舌鼓を打つ「全国鍋総選挙」。横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）に登場したのは「酒処（さけどころ）