働き方改革で、名駅のゲートタワーモールが営業時間を短縮します。ジェイアール東海高島屋によりますと、3月1日からゲートタワーモールの閉店時間を現在の午後9時から1時間繰り上げ、午後8時までになるということです。入居するテナントから「夜遅くまでの勤務時間がネックとなり、スタッフの採用が難航している」という声が上がり、営業時間の短縮となりました。一方、8階の書