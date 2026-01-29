資料郵便局の配達車両 日本郵便は29日、衆議院選挙の投票所入場券の郵便物について、入場券の発送に郵便局を利用する自治体の多くでは、2月2日の週の届けとなる見込みで、当初予定いていた1月30日までに届かない見込みだと発表しました。（1月29日現在） 日本郵便は、発送の有無や発送スケジュールについては、各自治体の選挙管理委員会に問い合わせ下さいとしています。