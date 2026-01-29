29日午前11時頃、駒ケ根市のスーパーで万引きをした後、呼び止めた男性店員を車で引きずり怪我をさせたとして、56歳の男が緊急逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、住所不定の運送業、寺久保和弘容疑者（56）です。警察によりますと寺久保容疑者は、29日午前11時頃、駒ケ根市のスーパーで缶ビール2本（販売価格460円）を万引きし、その後、店の駐車場で男性店員（40代）に呼び止められ