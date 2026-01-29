こうちeyeでは、衆院選・高知県内2つの小選挙区に立候補した候補者に、選挙の争点となる政策課題についての考えを聞きました。2回目の1月29日は「経済政策」です。エネルギー価格の高騰やコメの価格上昇などあらゆる物の値段が高止まりし、私たちの生活は苦しい状況が続いています。一方で、2025年末、ガソリンの暫定税率が廃止され、小売価格は目に見えて安い価格となりました。消費減税の議論を含め、生活と直結する国の経