兵庫県姫路市選挙管理委員会は29日、スタッフの勘違いにより、衆院選の期日前投票で有権者1人に比例代表の投票用紙を2度渡して投票させるミスがあったと発表した。市選管によると、29日午前、市役所の投票所で比例代表の用紙を小選挙区の箱に投票した有権者が「間違えた」と申告。投票所スタッフが、まだ比例代表の用紙を渡していないと勘違いし、もう1枚渡して投票させた。記載が正しければ、いずれも有効票として扱われる。