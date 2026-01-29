ロバート・秋山竜次によるメ〜テレ『秋山の楽しすぎる約30分』（月1回 土曜深夜※東海3県）の1月31日放送回（深0：10〜）は、「ロバート秋山の市民プール万歳」を届ける。【写真】ロバート秋山、スイムウェアのマダムたちとプールで談笑『秋山の楽しすぎる約30分』は、「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の番組。1月31日と2月28日の放送では、2018年2月よりSeason3までひっそり放送＆配信されてきた秋