千数百年の歴史を持ち、日本文化の源泉として多くの人に愛される奈良。【写真】「和コーン」といいます今、SNS上ではそんな奈良の街にマッチしたカラーコーンが大きな注目を集めている。「平城宮跡のカラーコーンも景観に配慮されていて個性的でした！！」とその模様を紹介したのはイラスト、マンガや奈良グッズ制作を通し"奈良クリエイター"として活躍するヨシノマホさん（@yoshinomaho）。普通、カラーコーンと言えば派手な赤色