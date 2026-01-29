2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪は、北京時間2月7日から23日まで開催されます。スキーマウンテニアリング（山岳スキー、略称スキーモ）は、今大会で唯一新たに採用された競技です。冬季五輪の歴史を振り返ると、山岳スキーは1924年、1928年、1936年、1948年の4大会で競技種目として採用されたことがあります。その後、開催地域の制約などの理由から、長年にわたり冬季五輪の舞台から姿を消していました。今年のミラノ冬季五輪で