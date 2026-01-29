当時16歳の少女にみだらな行為をしたとして、三重県立高校の教師が逮捕されました。警察によりますと、三重県立白子高校の教師・多賀弘貴容疑者(33)は去年4月、18歳未満と知りながら当時16歳の少女に1万7000円分の電子マネーを送金し、車の中でみだらな行為をした疑いが持たれています。2人はSNS上で知り合い、去年5月、少女が警察に相談したことで事件が発覚しました。調べに対して多賀容疑者は「相手の子が16歳だ