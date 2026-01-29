こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。現在、世界で初めて筋肉の質を「筋質点数」という点数形式で評価可能にした、TANITA（タニタ）の「体組成計 RD-914L」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 タニタ 体組成計 RD-914L【”はかる”で暮らしと向き合