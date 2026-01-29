ニューストップ > スポーツニュース > J1アビスパ福岡、GK5人体制の意図「より競争を促すということになる… J3 考え方 神村学園 J2 デンソー アビスパ福岡 西スポWEB otto! J1アビスパ福岡、GK5人体制の意図「より競争を促すということになる」 2026年1月29日 18時0分 リンクをコピーする J1アビスパ福岡は5日の新体制発表会後に3人の選手を補強した。柳田伸明強化担当が狙いや期待を語った。特に目を引くのがGK陣だ。21日にJ2新潟から藤田和輝（24）、27日にJ1水戸から松山健太（27）の完全移籍を発表。オフにオビ・パウエルオビンナ（28）を獲得し、昨季から在籍する小畑裕馬（24）、菅沼一晃（24）も加えると計5人となる。近年、アビスパのGKは特別指定選手や2種登録の選手を除くと3〜4人で、今季は半年間の特 記事を読む おすすめ記事 たくろう赤木裕、相方きむらバンドとの上下関係明かす「ダメだよって」 2026年1月28日 11時24分 「日本中の眠っている着物、ゼロに」。KIMONO CLOSET運営の（株）クラフトマンシップ、地方創生ファンド「ほうわ創業・事業承継支援ファンド」より資金調達を実施。 2026年1月26日 20時14分 「地元が福岡の僕にとってアビスパは特別なクラブ」J1アビスパ福岡、GK異例の5人体制へ J1水戸から九州国際大付出身の松山健太が完全移籍で加入 2026年1月27日 19時35分 「あああ〜」また決定戦Ｖ逸の熱海富士が落胆「いや〜いや〜」とうなり声「ゆうしょう…やっべえ」「甘いな〜まだ」安青錦の首投げで仰向けに 2026年1月25日 18時57分 佐久間宣行氏「頑張っていれば誰かが見つけてくれ人生が…」NOBROCK FESへの思い語る 2026年1月28日 16時38分