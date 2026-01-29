J1アビスパ福岡は5日の新体制発表会後に3人の選手を補強した。柳田伸明強化担当が狙いや期待を語った。特に目を引くのがGK陣だ。21日にJ2新潟から藤田和輝（24）、27日にJ1水戸から松山健太（27）の完全移籍を発表。オフにオビ・パウエルオビンナ（28）を獲得し、昨季から在籍する小畑裕馬（24）、菅沼一晃（24）も加えると計5人となる。近年、アビスパのGKは特別指定選手や2種登録の選手を除くと3〜4人で、今季は半年間の特