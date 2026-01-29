『雪ミク』も全員配布！ 『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボが1/29開幕。楽曲・ガチャ・クエストのフルボリュームiOS/Android向けRPG『クラッシュフィーバー』にて、2026年1月29日15時より、待望の『初音ミク』コラボレーションイベントがスタートします。今回の目玉は、期間中にログインするだけで入手できる「★6 氷塵の天女 雪ミク」。さらに、人気クリエイター『Adeliae』や『めろくる』によるコラボオリジ