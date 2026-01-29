２月８日、投開票となる衆議院選挙。争点として挙げられるのが物価高対策です。各政党の消費税についての方針です。自民党・維新の会は食料品の２年間、消費税０％について検討を加速するとしています。中道改革連合は、食料品の消費税を恒久的に０％にすることを掲げています。国民民主党は一律５％に引き下げることを掲げています。参政党は段階的に廃止を目指し、共産党は一律５％に引き下げ将来的に廃止を目指しています。れい