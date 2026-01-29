29日、熊本県玉名市の国道で大型トレーラーとスクールバスが正面衝突する事故があり、バスを運転していた男性がけがをしました。事故があったのは、玉名市横島町の国道501号です。警察によりますと、29日午前8時ごろ、荒尾市方面に向かっていた大型トレーラーと、熊本市方面に向かっていたスクールバスが正面衝突しました。この事故で、スクールバスを運転していた60代の男性がけがをし