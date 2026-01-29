寒空の下、朝から長蛇の列ができていたのは神奈川・川崎市。列の長さは約50メートルまで伸びました。皆さんのお目当ては“肉”。1月29日の“い〜肉の日”に合わせ、精肉専門店「あんず お肉の工場直売所」では特売日に。和牛や豚肉などのお買い得なセール品が並びました。開店後、すぐに店内は大混雑。数量限定のセール品を求めて早くも争奪戦が始まっていました。オープンして5分しかたっていないにもかかわらず、レジには行列が