ファシリティドッグとして訓練中の「ミコ」と記者会見する平松祐司筑波大病院長＝29日、茨城県つくば市筑波大は29日、闘病する患者に寄り添い心のケアをする犬「ファシリティドッグ」を、来年4月に筑波大病院の小児科病棟に導入すると発表した。医療チームの一員として平日の日中、病院に常駐し、治療への付き添いや病室での添い寝、リハビリの手伝いなどをする。国立大病院では初めてだとしている。同日午前、ファシリティド