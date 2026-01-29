２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８円７３銭（０・０６％）高の４万５０６１円７７銭だった。２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち１８１銘柄が上昇し、１５１銘柄が下落した。好決算を発表した銘柄などは値上がりした一方、東証プライム市場全体では売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。業種別では自動車を含む輸送用機器や銀行などの銘柄が読売３３３の