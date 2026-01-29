フリーアナウンサー中島彩（33）が29日までにインスタグラムを更新。産休中だった日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を卒業することを報告した。中島アナは「2021年からリポーターとして関わらせていただいた『情報ライブミヤネ屋』を離れることになり、昨日大阪の読売テレビ様へ挨拶に行ってきました」と報告し、司会の宮根誠司（62）と対面したツーショットを公開。「当初は産休として復帰予定でした