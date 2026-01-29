愛知県は、私立高校の入学金の支援について所得制限を撤廃します。関係者によりますと、国が新年度から私立高校の授業料を実質無償化するのに合わせ、愛知県は私立高校の入学金の支援について全国で初めて所得制限を撤廃し、最大で20万円を補助するということです。これまで、全日制の私立高校の場合、世帯年収が720万円未満程度の家庭で20万円、840万円程度で10万円の補助が受けられ、それを上回る場合は対象外でした。家