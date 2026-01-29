イタリアのシチリア島で25日大規模な地滑りが発生し、約4キロにわたって斜面が崩れた。地元メディアなどによると、約1500人が避難を余儀なくされたという。メローニ首相は、ヘリコプターで現地を視察した。サイクロンによる激しい雨と強風に見舞われ…茶色い土の斜面が広い範囲でえぐり取られたようになり、多くの住宅が今にも滑り落ちそうな状況。ここは、イタリア南部のシチリア島。1月25日、大規模な地滑りが発生し、約4キロに