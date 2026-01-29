◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)混合ダブルスの松島輝空選手・張本美和選手ペアが、初戦となる2回戦に出場。1回戦を勝ち上がってきた佐藤卓斗選手・直江杏選手ペアをゲームカウント「3-1」で下しました。先日行われた全日本選手権の男子シングルスと女子シングルスで、それぞれ一般の部での優勝を果たした松島選手と張本選手。ペアを組んで臨む混合ダブルスでも優勝を