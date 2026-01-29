最後の北海道ツアーとなる「ＴＨＥＲＯＹＡＬＥＸＰＲＥＳＳ」横浜駅を拠点に東急が伊豆半島へ運行する豪華クルーズ列車「ＴＨＥＲＯＹＡＬＥＸＰＲＥＳＳ（ザ・ロイヤルエクスプレス）」が今夏、北海道内を周遊する。６年前から続く恒例ツアーだが、新列車の導入に伴い今回が最後となる。「ロイヤル」は２０１７年にデビュー。ＪＲ九州の「ななつ星ｉｎ九州」など多くの観光列車を手がけたデザイナー、水戸岡鋭治さん