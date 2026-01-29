アイドルグループSTU48メンバーの工藤理子（23）が29日までにインスタグラムを更新し、グラビア撮影のオフショットをアップしている。発売中の「グラビアザテレビジョン」で表紙を飾り、グラビアも掲載されていることを報告。これに合わせて、淡いブルーの水着姿で布団の上に座る写真をアップ。「水色好きなの〜」とコメントしている。ファンやフォロワーからは「かわいいアングル」「とても素敵な表情してます」「水着テロ、嫌い