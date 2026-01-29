巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が２９日、内野複数ポジションをこなす姿勢を示した。内野ノックでは本職の遊撃に加えて二塁で華麗なグラブトスを披露するなど、軽快な動きを見せた。１８０センチ、８６キロで走攻守３拍子そろった右打ちの大型遊撃手。アマチュア時代は遊撃一筋だったが「ショートだけじゃダメなんじゃないかと」とドラフト指名後に二塁、三塁の練習も積んできた。１軍キャンプに抜てきされ「