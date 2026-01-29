お笑い芸人のやす子が２９日、都内で映画「ＨＥＬＰ／復讐島」（３０日公開・サム・ライミ監督）公開直前イベントに出席した。同作は、数字が強く誰よりも有能な主人公リンダが、パワハラ気質の上司・ブラッドリーに目をつけられてしまう。そんなある日、出張中の飛行機事故により無人島に２人きりに。２人の関係性が逆転していく中で、想像を超える大どんでん返しも起きるのが見どころの“復讐エンターテインメント”だ。普