上空の強い寒気が流れ込んでくる影響で、石川県内は30日にかけて、平地でも大雪となる見込みです。気象台では、加賀北部では交通障害などに警戒を呼び掛けています。29日も雪の一日となった石川県内。現在、加賀北部には大雪警報が出されていて、30日にかけて大雪となる見込みです。30日午後6時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで、加賀では平地で35センチ、山地で40センチ、能登では平地で30センチ、山地で40センチ