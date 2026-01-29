ヤクルトの新外国人選手ヘスス・リランソ投手が２９日、来日した。ドミニカ共和国出身のリランソは１８８センチ、１１２キロの右腕。メジャー経験はないものの昨季はブルワーズ傘下３Ａで４８試合に登板し、３勝４敗６セーブ、防御率３・３９を記録した。中継ぎとして期待されており「契約してくれたヤクルト球団に感謝しています。常に全力でチームの勝利の為にプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた