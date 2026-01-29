石川県の第2次2月補正予算案が29日に発表されました。震災や豪雨からの復旧復興の費用を新年度当初予算に計上するため、減額補正とした一方、大雪に対する緊急対策に重点が置かれています。石川県の第2次2月補正予算案は、一般会計で430億5000万円余り減額し、今年度の当初予算からの累計は約8958億円となっています。震災や豪雨からの復旧復興については、来年度にも必要な予算を計上しているため減額補正とした一方、大雪に関す