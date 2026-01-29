ヤクルトのホセ・オスナ内野手が２９日、来日した。今季で６年目を迎える強打の助っ人は、村上が抜けた穴を埋めるべくさらに期待される。昨季は１４１試合に出場して打率２割５分６厘、１４本塁打、６７打点を記録。「６年目のシーズンを非常に楽しみにしています。個人的にキャリアハイの成績、そしてチームの優勝を目指して全力を尽くします」と高らかに誓った。