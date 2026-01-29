米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２８日（日本時間２９日）に放送され、元ＷＷＥタッグ王者のトマソ・チャンパ（４０）が、電撃移籍を果たした。ＴＮＴ王者のマーク・ブリスコが「ドン・キャリス・ファミリー」のエル・クロンを破りベルトを守った後、次の挑戦者を募った。ここで会場内が暗転。明かりが戻ると、入場口のステージにスキンヘッドに長いヒゲ、独特の風貌のチャンパが現れた。スクリーンには「サイコ