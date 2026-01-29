今季からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２９日、静岡・沼津市内で新加入選手発表会見を行った。元Ｊ１清水のＭＦ滝裕太が、Ｊ３松本から完全移籍で加入し登壇。ＪＬＦもＪリーグの秋春制移行にともない、昇降格がないＪＦＬカップを経て、２０２６、２７リーグに臨む。“古巣”を「最短でＪリーグに戻す」と力強く宣言し、清水時代の恩師である篠田善之新監督を「胴上げしたい」と語った。地元・静岡三島市出身で、小学生