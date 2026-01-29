Ｊ２の大宮は２９日、都内で百年構想リーグに向けて新体制発表会見を開き、全国高校選手権で得点王（７点）となり鹿児島・神村学園高を初制覇に導いたＦＷ日高元（はじめ、１８）ら８選手が出席した。＊＊＊選手権の最中にオファーを受け、入団が決定した日高は「素晴らしいクラブでプロのキャリアをスタートできることをうれしく思う」と語った。自らの特徴に献身性、背後への抜け出しを挙げ、「このチームの