あす1月30日、春の選抜高校野球の出場校が発表されます。今回、21世紀枠の候補には、三重県の四日市高校が選ばれています。三重県勢初の21世紀枠での甲子園場なるか…。白球を追いかける球児を取材しました。 【写真を見る】東大に医学部志望の部員も… 三重の公立“超進学校”が目指す｢甲子園｣ 強さの秘密は個人練習に？春のセンバツ 21世紀枠候補の四日市高校 目指すのは「日本一の文武両道」。三重県立四日市高校野球部。夢の