寄贈式(香川・琴平町役場) 2026年4月に香川県琴平町で行われる四国こんぴら歌舞伎大芝居の観客に使ってもらおうと、航空会社2社がひざ掛けと座布団を贈りました。 琴平町役場で寄贈式があり、日本航空と全日空の担当者が出席しました。 日本航空は金丸座の座紋になっている鶴をあしらったひざ掛けを700枚、全日空は琴平高校の美術部がデザインした座布団1000枚を琴平町に贈りました。 2026年4月に旧金毘羅大芝