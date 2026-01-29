欠員が2人出たため行われる高知県議会議員･高知市選挙区の補欠選挙に出馬を表明している無所属の新人が、1月29日に高知県庁で会見を開きました。県議会議員･高知市選挙区の補欠選挙に無所属での立候補を表明したのは、新人の水野雪絵氏(57歳)です。水野氏は1月29日に県庁で会見を開きました。水野氏は高知市出身で、高知追手前高校を卒業後、現在は合同会社の代表社員を務めながら、子どもの教育に関するボランティア活動のサポ