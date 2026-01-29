高知県内の高校のトップを切って、1月29日、高知市の土佐塾高校で卒業式が行われました。高知市の土佐塾高校で行われた卒業式。毎年、本格的な受験シーズンを前に県内で最も早く卒業式を行っています。式では、36期生169人ひとりひとりの名前が読み上げられ、草鹿広校長が各クラスの代表者に卒業証書を手渡しました。続いて、卒業生を代表して澤本紀良々さんが答辞を述べました。式の終盤では、サプライズで卒業生の代表が先