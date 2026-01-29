東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 27968.09（+141.18+0.51%） 中国上海総合指数 4157.98（+6.75+0.16%） 台湾加権指数 32536.27（-267.55-0.82%） 韓国総合株価指数 5221.25（+50.44+0.98%） 豪ＡＳＸ２００指数 8927.53（-6.37-0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82579.44（+234.76+0.29%） ２９日のアジア株は、まちまち。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過した後、手