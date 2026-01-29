18歳未満の女性と高知県内のホテルでみだらな行為をしたとして、警察は1月29日、高知高専の職員を県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕しました。県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、高知市万々の高知高専職員･掛水徹容疑者（37歳）です。警察によりますと、掛水容疑者は去年･2025年12月7日の午後2時ごろ、県内の10代の女性が18歳未満であることを知りながら、県内のホテルでみだらな行為をした疑いが持たれていま